Sestriere, Sorrentino bloccato in hotel senza corrente: "Ma stiamo bene"

Settimana di sosta per il campionato di Serie A. È da poco stata aperta la finestra invernale del calciomercato e soprattutto di quello si parla in questi giorni, in particolare in casa Hellas Verona. I giocatori si stanno godendo un breve periodo di vacanza prima della ripresa degli allenamenti e un giocatore gialloblu è stato particolarmente sfortunato in questo periodo. È il portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino, che ha scelto Sestriere come meta per le sue vacanze, una località che in questi ultimi giorni ha subito una nevicata eccezionale con tanto di slavine ed evacuazioni.

Senza corrente, chiusi in hotel. 😱 ❄️☃️❄️☃️



Ecco la situazione ora a #sestriere pic.twitter.com/XT7gZQKi04 — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 9 gennaio 2018

Questo è quanto ha scritto Sorrentino sul suo profilo Twitter pubblicando un video in cui mostra i cumuli di neve alti più di due metri, i mezzi in azione per liberare le strade e le auto completamente ricoperte dalla coltre bianca. "Però stiamo bene. Tutto bene", dichiara Sorrentino nel video, rassicurando chi si fosse preoccupato.