Neve su città e provincia. Traffico rallentato e piccoli incidenti a Verona

Le previsioni meteo non hanno sbagliato e giovedì mattina Verona e provincia si sono svegliate sotto una fitta nevicata, che ha colorato di un candido bianco strade e case.

Le precipitazioni nevose però hanno inevitabilmente portato anche qualche disagio, soprattutto per coloro che si sono dovuti mettere alla guida per raggiungere il posto di lavoro. Fin dalle prime ore del mattino, il sito comunale Veronamobile, ha segnalato dei rallentamnti al traffico cittadino e al trasporto pubblico: alcune corse Atv sarebbero state cancellate, senza però impedire agli studenti di raggiungere le scuole.

Sono stati invece segnalati alcuni incidenti. Un pedone è stato investito in corso Milano, all'altezza di via Calderara e sul posto è intervenuto il personale del 118: fortunatamente il ferito non risulta essere in condizioni preoccupanti. In via Sommacampagna un autotreno è rimasto bloccato sul cavalcavia e la Polizia municipale ha consigliato a tutti gli autisti di mezzi pesanti di evitare di transitare dalla zona e di attendere i mezzi spargisale. Altri due incidenti sono stati inoltre segnalati in mattinata: due auto si sono scontrate in via Quercia (senza provocare feriti) e altre due sono entrate in collisione in via Molise (feriti in codice verde).

Il fenomeno nevoso potrebbe intensificarsi nelle prossime ore e la Polizia municipale ha consigliato alle persone anziane di non uscire a piedi, a causa del possibile ghiaccio che andrà a formarsi. Nessun intervento di rilievo invece per i vigili del fuoco nelle prime ore.

Il Comune di Verona invece ha comunicato che, a causa del maltempo, giovedì e venerdì l’Arena, il Teatro Romano e i camminamenti di Castelvecchio rimarranno chiusi.