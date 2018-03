Net for Neet, un'opportunità per i giovani che non studiano e non lavorano

Coinvolgere giovani tra i 16 e i 25 anni, in possesso di licenza media, ma che non studiano e non lavorano, in un percorso di emancipazione per la loro crescita professionale e sociale. Questo l’obbiettivo del progetto triennale Net for Neet, attivato dal 1° marzo di quest’anno dalla Cooperativa Energie Sociali e che, tra il 2018 e il 2020, punterà al coinvolgimento di una ottantina di giovani della Provincia di Verona.

A Verona sono oltre 20.700 i ragazzi e le ragazze che non studiano e non lavorano. Di questi, neet-vulnerabili circa 2 mila nella Provincia di Verona, con una bassa scolarità e una debole rete di protezione sociale.

Il percorso permetterà ai giovani di ottenere autonomia: personale, con la formazione dell’individuo attraverso attività di laboratorio ed esperienze sul campo per l’acquisizione delle ‘Life skills’ - competenze utili per la vita e per il lavoro; lavorativa, con l’attivazione di tirocini retribuiti presso aziende e l’apertura di ‘Job Club’ - percorsi di ricerca di lavoro di gruppo, sotto la guida di trainer certificati; abitativa, con l’opportunità di co-abitare, con affitti agevolati per precari e giovani ‘vulnerabili’, per i quali, oltre alla possibilità di alloggio, vi è l’accompagnamento alla ricerca di lavoro. Previsti inoltre corsi di orientamento al lavoro, incontri con testimonial aziendali e formazione specifica.

I giovani potranno partecipare ad una o più delle attività previste, in base al loro profilo e caratteristiche personale e professionali. I soggetti partecipanti al progetto Net For Neet saranno inoltre coinvolti in attività di cittadinanza attiva e volontariato, inteso come momento di crescita personale e propedeutico al lavoro, grazie alla collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Verona.

Il progetto è stato presentato martedì mattina, a palazzo Barbieri, dall’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco insieme alla presidente della Cooperativa Energie Sociali e Coordinatrice Progetto Net for Neet Chiara Castellani. Presente la Responsabile Attività Istituzionale di Fondazione Cariverona Marta Cenzi, fra i partner dell’iniziativa.

“Non solo un progetto sociale che offre nuove opportunità ai giovani – sottolinea l’assessore Bertacco –, ma una rete articolata di soggetti che, con la partecipazione diretta anche del Comune, puntano ad accrescere l’occupazione e l’autonomia di giovani a bassa scolarità, che attualmente non studiano e non lavorano. Un problema sociale che, oltre ai giovani, coinvolge anche le loro famiglie, spesso sole e che non sanno a chi chiedere aiuto”.

Capofila e coordinatore del progetto la Cooperativa Energie Sociali con il sostegno della Fondazione Cariverona, l’Assessorato ai Servizi Sociali e Lavoro del Comune di Verona, il Centro Servizi per il Volontariato, Scaligera Formazione, il Progetto Job Club e con l'appoggio di Lavoro e Società e Ater Verona.

Per informazioni e iscrizioni al progetto è possibile consultare il sito www.energiesociali.it - scrivere a info@energiesociali.it - telefonare al 346 0732412 o recarsi all’info point dell’Informagiovani, il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12.

