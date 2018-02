Negrar, incendio di prima mattina in via Mospigolo spento dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Verona sono dovuti intervenire nel primo mattino di oggi, 24 febbraio, verso le 6 per un incendio scoppiato sul tetto di una sorta di colombaia. La struttura, adibita anche ad abitazione, si trova nel gruppetto di case di via Mospigolo, nel territorio comunale di Negrar, poco più a sud della frazione di Prun.

Le fiamme sono state spente dai pompieri che in mattinata sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e smassamento del tetto. Non si registrano feriti. La persona che si trovava nella torre è riuscita a scappare in tempo ed è rimasta illesa.

Lo spegnimento dell'incendio non è stato comunque un lavoro facile per i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e tre supporti, poiché le fiamme si erano sviluppate in un punto difficile da raggiungere.