Negozio etnico "molesto": la chiusura dà risultati e il Comune allenta la presa

La chiusura anticipata alle 13.30, imposta al negozio etnico di via Gaspare Del Carretto, ha dato risultati positivi, secondo quanto riporta il Comune di Verona.

Per effetto dell’orario ridotto non si sarebbero verificati ulteriori episodi di degrado e insicurezza. Per questo motivo, da lunedì 18 giugno, alla scadenza della precedente ordinanza sindacale, il negozio potrà osservare un orario ridotto meno restrittivo. La chiusura anticipata è infatti fissata alle 18.30.

La nuova ordinanza del sindaco resterà in vigore per 45 giorni, durante i quali, proseguiranno i quotidiani controlli di verifica da parte degli agenti della municipale. Su tutta la zona, l’attenzione della Polizia municipale rimarrà elevata.

“L’ordinanza del mese scorso ha prodotto i risultati sperati – ha detto l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato –. L’apertura prolungata del negozio etnico si è dimostrata la causa di cattive frequentazioni che ruotavano nella zona. Si passa ora alla fase successiva, con un aumento dell’orario d’apertura, ma l’attenzione da parte dell’Amministrazione resta alta sulla zona. Per garantire maggiore vivibilità al quartiere saranno portati avanti continui controlli di verifica e, al minimo segnale di nuovi fenomeni irregolari, saranno immediatamente attivate nuove limitazioni per contrastarli. L’augurio è che non vengano a crearsi in futuro situazione che ci obblighino ad ulteriori interventi”.