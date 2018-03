"Negare l'Arena a Elton John perché sposato con un uomo e padre? Non l'ho mai detto"

Dopo aver incassato le dure repliche del presidente di Area Liberal, Giorgio Pasetto, e dei consiglieri comunali del Partito Democratico, Elisa La Paglia e Federico Benini, arriva quindi la smentita di Filippo Grigolini, coordinatore del Popolo della Famiglia.

In questi giorni, sulle pagine del quotidiano, era apparsa un'intervista in cui il politico veronese affermava che avrebbe voluto negare l'Arena al musicista britannico, ma ora lo stesso Grigolini, con una nota diffusa, nega di essersi espresso in tali termini.

L'artista non è in discussione né desidero entrare nel merito delle sue inclinazioni sessuali. Nel giorno della festa della donna ribadisco invece la posizione espressa: come ben evidenziato nell’articolo, la questione è lo sfruttamento dell’utero femminile che ad oggi è ancora reato in Italia: pratica disumana cui l'artista è ricorso pur di avere un figlio (anzi due) a tutti i costi. Due bambini che non avranno mai la loro madre, non perché morta o scomparsa ma perché entrambi sono stati venduti al momento del parto. Questo, a mio parere, è inaccettabile e profondamente ingiusto per i bambini e per le donne. Sì, inaccettabile anche per le femministe! Se Elton John possa o meno cantare in Arena è una scelta che spetta al Sindaco e all’Amministrazione comunale, non a me o al mio Movimento. A noi tener desta l’attenzione su alcuni temi gravissimi che anche in Italia si vorrebbero far passare come norma. Si è voluto creare ad arte una polemica sterile. Ed è singolare che questo accada a ridosso di un post voto che ha reso ingovernabile il Paese. Ma ben venga se questo serve a riportare all’attenzione pubblica temi gravissimi come l’utero in affitto, proprio nel giorno dell’8 marzo.