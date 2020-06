'Ndrangheta a Verona, blitz della polizia: 23 arresti e 3 obblighi di firma

È scattata nella notte tra mercoledì e giovedì, al termine di un’indagine della Polizia, un'operazione volta a sgominare una ramo "locale" della 'Ndrangheta a Verona: si tratterebbe di una sezione autonoma ma comunque collegata al clan degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone. 26 le misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti individui nell'inchiesta coordinata dalla Dda di Venezia, i quali a vario titol sono accusati di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga, corruzione, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di beni e fatture false.

17 di questi sono stati condotti in carcere, 6 ai domiciliari e per 3 è scattato invece l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, al termine di un'attività che è stata svolta tra il 2017 e il 2018 dalle squadre mobili di Verona e Venezia e dal personale Sco (Servizio centrale operativo).

Nel corso della giornata saranno resi noti i dettagli della vicenda, in una conferenza stampa che il Procuratore distrettuale antimafia di Venezia terrà al Palazzo di Giustizia, con i dirigenti Sco e della centrale anticrimine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.