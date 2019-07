Nascondeva hashish e marijuana al parco dei Bastioni: scoperto dalla Polizia

Altri 30 grammi di sostanza stupefacente sono stati sequestrati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona. La droga è stata trovata ai Bastioni di Circonvallazione Oriani, area frequentemente controllata dagli operatori di Polizia di Stato, allo scopo di contrastare lo spaccio di droga in città.

Con questo obiettivo, intorno alle 10 di venerdì mattina, i poliziotti si sono recati all’interno del parco dove hanno fermato un cittadino straniero, originario della Guinea, che poco prima eta stato sorpreso mentre nascondeva qualcosa sotto del fogliame. Gli accertamenti, effettuati in seguito al comportamento sospetto dell’uomo, hanno consentito di sequestrare 28.5 grammi di hashish suddivisi in 7 dosi e 1.4 grammi di marijuana, conservati all’interno di una confezione di cellophane trasparente e termosaldata.

Il pusher, un giovane 21enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trasportato, su disposizione del pubblico ministero, presso il carcere di Montorio in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di sabato. Il giudice, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto nei confronti di K.I. la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza al prossimo 16 settembre.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno con l’obiettivo non solo di individuare eventuali soggetti in possesso di stupefacente, ma anche con quello di scovare dosi di sostanza illecita che, seppur apparentemente abbandonate, sono nella gran parte dei casi pronte per essere prelevate da potenziali acquirenti.