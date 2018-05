Nasconde un etto di hashish nelle parti intime: 20enne veronese in manette

Un 20enne veronese è finito in manette nella serata di domenica, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Una Volante stava svolgendo il consueto servizio di controllo del territorio, quando ha notato alcuni individui che sostavano nei pressi di un bar di borgo Roma. Dopo aver monitorato la situazione, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo di due persone, accompagnandole in Questura per gli adempimenti di rito.

Durante gli accertamenti però, uno di questi ha iniziato ad agitarsi e la perquisizione personale infatti ha portato alla luce un panetto da circa 100 grammi di hashish che nascondeva nelle parti intime.

F.C., pluripregiudicato per reati specifici, è finito dunque in manette, mentre l'altro ragazzo che era con lui è risultato estraneo ai fatti.

Nella mattina di lunedì, dopo aver convalidato l'arresto, giudice a seguito di richiesta di patteggiamento ha condannato l’imputato ad un anno di reclusione e 3mila euro di multa, ordinando che l’esecuzione della pena rimanga sospesa.