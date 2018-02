Nascondeva la droga sui Bastioni: spacciatore scoperto ed arrestato

I Bastioni continuano a confermarsi un'area frequentata dagli spacciatori, che spesso vi nascondono anche lo stupefacente, per evitare di venire fermati dalle forze dell'ordine con le mani nel sacco.

Un accorgimento che però non è bastato per farla franca ad un uomo di origine nordafricana. Erano circa le 17 di mercoledì, quando una Volante della Polizia di Stato lo ha notato mentre si aggirava con fare sospetto nella zona del piazzale della stazione di Porta Nuova. Sotto l'occhio dei poliziotti, lo straniero si è recato nell'area dei Bastioni di Circonvallazione Oriani, dirigendosi in uno specifico punto del terrapieno che attraversa l’intera cinta muraria, dove ha prelevato un involucro in prossimità di un cespuglio, per poi incamminarsi nuovamente verso piazzale XXV Aprile.

Gli agenti a questo punto hanno iniziato a temere che potesse nascondere della droga, così lo hanno bloccato in prossimità di via Città di Nimes e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un panetto da 91 grammi di hashish nascosto nella tasca del giubbotto.

E.Z.M., cittadino marocchino classe 1995, con alle spalle precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa della direttissima fissata per giovedì mattina. Convalidato il provvedimento, il giudice ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria, in attesa dell'udienza dell'11 maggio 2018.