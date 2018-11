Borgo Venezia. Ubriaco e con documento falso, condanna e daspo urbano

È stato condannato a un anno di reclusione, con sospensione della pena, sanzionato per ubriachezza molesta e allontanato da piazza Vinco con daspo urbano, il romeno di 44 anni arrestato ieri sera, 28 novembre, dalle pattuglie della polizia municipale di Verona. L'uomo era stato trovato in possesso di documento falso, valido per l'espatrio. La carta d'identità che il romeno ha mostrato agli agenti, dopo i controlli, è risultata di ottima fattura, ma contraffatta.

L'arresto è frutto dei controlli che la polizia municipale ha realizzato in piazza Cavalleri e piazza Libero Vinco, in Borgo Venezia. Nelle due piazze, gli uomini della municipale sono intervenuti dodici volte nell'ultima settimana, a seguito anche delle richieste dei residenti, che hanno segnalato bivacchi di soggetti senza fissa dimora.

Oltre alla persona arrestata, sono stati identificati otto cittadini di nazionalità rumena e bulgara che sono stati sanzionati per i bivacchi.

Non è mai venuta meno - ha detto l'assessore alla sicurezza Daniele Polato - l'attenzione alla sicurezza nei quartieri. I nostri agenti svolgono un'importante e costante funzione di controllo e lo dimostra la grande abilità con cui hanno scoperto documenti ben contraffatti. In parallelo, non cala l'impegno nel contrasto allo spaccio di droga. L'operazione Scuole Sicure conferma sempre di più la propria efficacia su questo fronte.

La polizia municipale ha sequestrato oltre 20 grammi di hashish, grazie ai controlli straordinari antidroga, realizzati nell'ambito di Scuole Sicure. Gli agenti, in collaborazione con l'unità cinofila della guardia di finanza, sono riusciti a individuare la sostanza stupefacente nei pressi della stazione di Porta Nuova, dove era stata abbandonata, probabilmente, proprio a causa della presenza degli agenti.

L'attività di vigilanza per Scuole Sicure ha impegnato gli uomini della municipale anche nella zona dell'arco dei Gavi, sui bastioni e in piazza Pasque Veronesi. Complessivamente sono stati identificati 48 studenti.