Nudisti multati sulla spiaggia di Torri, il Comune: «Decoro in primo piano»

Diamo seguito alle segnalazioni, ecco il nostro pronto intervento. Decoro in primo piano per il territorio di Torri.

Il Comune di Torri del Benaco ha commentato così, sulla sua pagina Facebook, la notizia del blitz della polizia locale, compiuto sabato pomeriggio, 10 agosto, alla spiaggia di Brancolino. Nel mirino dei vigili c'erano i nudisti, i quali erano venuti meno ad un'ordinanza comunale del 2006 che vieta di prendere il sole nudi sulle spiagge torresane del Garda.

I naturisti sono stati sanzionati con multe da 150 euro e il sindaco Stefano Nicotra ha spiegato a TgVerona che le segnalazioni ricevuto non erano legate solo al nudismo, ma anche agli atti osceni in luogo pubblico. L'invito ai nudisti del primo cittadino di Torri del Benaco è di andare nelle spiagge dedicate e di evitare di denudarsi ancora sulle spiagge di Torri, perché i controlli continueranno fino alle fine dell'estate.

Un invito che, però, pare non sia stato del tutto recepito, dato che tra i commenti al post sulla pagina Facebook del Comune, qualcuno è tornato a segnalare la presenza di naturisti.