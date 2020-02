La rabbia per le multe si sfoga su Facebook: insulti alla polizia che però li denuncia

Auto posteggiate fuori dagli appositi spazi, un agente della polizia locale che passa e le multa. Quindi in perfetto stile terzo millenio, invece di rimugiare tra sé e sé la propria rabbia, ecco che l'accesso d'ira si sfoga sui social. Succede tutto a Legnago, ed in particolare nel parcheggio di via Passeggio prima, successivamente sul gruppo Facebook da migliaia di utenti "Accade a Legnago...Civiltà e inciviltà legnaghese". Questo il luogo prescelto da uno dei multati per esporre la fotografia della contravvenzione, dando quindi avvio ad una serie di commenti, alcuni di semplice disappunto con toni pacati, altri che sfociano invece nell'insulto, dileggio delle forze di polizia e delle istituzioni.

Ora, a differenza che in molti altri casi, la polizia locale ha deciso di presentare formalmente una denuncia alla Procura di Verona per diffamazione ed oltraggio a pubblico ufficiale. Se il pm autorizzerà il procedimento, la polizia postale potrà procedere ad identificare gli autori dei commenti inappropriati che a quel punto rischiano di passare guai seri. A ricordalo, stamane, è stato anche l'amministratore stesso del gruppo Facebook in questione, il quale ha scritto: