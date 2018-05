Non rispettano i tempi di riposo, sanzionati autisti e proprietari di mezzi pesanti

Questa mattina, 25 maggio, in via Sommacampagna, la polizia municipale di Verona ha sanzionato con multe pari a 1.472 euro, autisti e proprietari di due mezzi pesanti provenienti dall'Est Europa, per il mancato rispetto dei tempi di riposo previsti dalla legge.

Al conducente dell'autoarticolato è stata comminata una multa di 496 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente. Per l’uomo alla guida del trattore stradale è stata prevista un'ammenda di 213 euro. I titolari delle imprese di trasporto dovranno invece pagare 763 euro complessivi per inosservanza delle prescrizioni regolamentari sul lavoro. Terminati i controlli, gli agenti di polizia hanno obbligato entrambi i camionisti a fermarsi in un'area di sosta a riposare.

In totale questa mattina, gli agenti hanno controllato nove veicoli destinati al trasporto di merci.