Orario di apertura troppo prolungato, multati 13 banchetti in piazza Erbe

La novità era stata introdotta in via sperimentale proprio in questo mese di maggio dal Comune di Verona. Per tutta l'estate, l'orario di apertura dei banchetti di piazza Erbe è stato prolungato fino alle 20, con lo sgombero della piazza che deve essere effettuato la domenica notte dalle 0 alle 4. Un modo per venire incontro alle esigenze degli ambulanti, ma anche per migliorare la sicurezza della piazza, concentrando le fasi di sgombero in orario notturno. Qualche ambulante però ha esteso un po' troppo il proprio orario di apertura e per questo è stato multato.

È successo l'altra sera, 18 maggio. Il controlla è stato eseguito dagli agenti della polizia municipale che hanno sanzionato 13 esercenti che avevano tenuto aperto il proprio banchetto fino alle 20.50. Gli agenti hanno diffidato i titolari dei banchi dal tenere aperto, informandoli che saranno redatti i verbali per non aver chiuso all'orario previsto.

E sempre in piazza Erbe, gli agenti hanno sanzionato anche 5 veicoli per divieto di sosta e per un'assicurazione scaduta.