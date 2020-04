Ancora un giovane trovato in giro senza mascherina: multa da 533 euro perché in bici

Proseguono i controlli della polizia locale di Legnago per garantire il rispetto delle disposizioni governative, regionali e sindacali sul contenimento del contagio da coronavirus Sars-CoV-2. Secondo quanto si apprende da una nota del Comune di Legnago, nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, è stato sanzionato un giovane in bicicletta in zona Porto di Legnago.

Il ragazzo sarebbe stato trovato dagli agenti privo di mascherina o di un altro strumento idoneo alla copertura del naso e della bocca, in violazione delle disposizioni vigenti. La sanzione amministrativa ammonta a 400 euro, ma è stata incrementata di un terzo in quanto il giovane si trovava alla guida di un veicolo, per un totale quindi di 533,33 euro. Il pagamento in misura ridotta è però pari a 373,34 euro se viene effettuato entro 30 giorni.