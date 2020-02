In contromano sul motorino, senza patentino e denunciato per "guida in stato di ebbrezza"

Sarebbe stato fermato dalla polizia locale mentre, alle 11 del mattino, sarebbe stato intento a percorrere in senso contrario un tratto di strada a senso unico di via IV Novembre, strada centrale e trafficata, nel Comune vicentino di Arzignano. I vigili, lo scorso lunedì, dopo aver fermato e controllato un 49enne di cittadinanza italiana e residente a San Bonifacio, avrebbero quindi realizzato che l'uomo sarebbe anche stato senza patentino di guida, in quanto lo stesso gli sarebbe stato ritirato nel 2018 per scadenza di validità.

Al controllo dell'alcol test, secondo quanto riferito anche da VicenzaToday, il 49enne sarebbe inoltre risultato in stato di alterazione da sostanze alcoliche, con un tasso alcolemico rilevato di 0,94 grammi per litro. Gli agenti avrebbero quindi a quel punto provveduto a denunciarlo presso la procura della Repubblica per "guida in stato d'ebbrezza" e ad elevargli una sanzione pecuniaria. Quest'ultima verrà nel dettaglio quantificata dalla Prefettura, ma da quel che si apprende potrebbe arrivare fino a 8.136 euro, partendo da un minimo di 2.030. Il ciclomotore, inoltre, è stato sequestrato ai fini della confisca.