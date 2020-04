Il gran bel gesto di Müller Italia verso i propri dipendenti durante l'emergenza per il virus

Müller Italia, tra le aziende leader nella produzione di yogurt, in questo momento di emergenza per l’intero Paese, comunica in una nota di aver intrapreso a favore dei propri dipendenti, «una serie di azioni per offrire un sostegno concreto, adottando misure specifiche per la loro salute».

Secondo quanto riferisce la stessa azienda con sede anche a Verona, è stata «predisposta una polizza assicurativa integrativa, che fornisce a tutti i dipendenti indennità da ricovero e convalescenza. È incluso, inoltre, un pacchetto di assistenza che permetterà di accedere per tutta la durata della copertura [1] a pareri medici e informazioni sanitarie telefoniche indipendentemente dagli eventi previsti in copertura. Sono previsti anche, nei 30 giorni successivi alle eventuali dimissioni ospedaliere, diversi servizi assistenziali a supporto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Müller Italia ha poi comunicarto di aver recentemente mostrato vicinanza alla città di Verona anche con «una donazione di 300 mila euro destinata al Fondo Emergenza Coronavirus a sostegno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona». Con queste nuove misure verso i propri lavoratori, l'azienda intende quindi ribadire «la propria volontà di sostenere i dipendenti e le loro famiglie ringraziandoli per il costante impegno e professionalità».

[1] Durata: La copertura assicurativa è attiva per tutte le infezioni diagnosticate a partire dal 1 aprile 2020, la fine validità della copertura assicurativa è il 31 Dicembre 2020.