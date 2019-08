Intrappolate in una grotta in Lessinia, le mucche vengono salvate dai pompieri

È terminata con un lieto fine la disavventura per due giovani mucche cadute in un'apertura del terreno in Lessinia, vicino a Passo Malera, nel comune di Bosco Chiesanuova. I due animali erano rimasti intrappolati a 4 metri sottoterra in una sorta di grotta naturale e non avevano possibilità di uscire autonomamente.

Avvertiti intorno alle 12 di mercoledì dal proprietario, che non sapeva come recuperare i due quadrupedi, i vigili del fuoco sono intervenuti da terra con 2 mezzi fuoristrada e dal cielo con Drago118, un elicottero del reparto volo regionale.

La squadra di terra ha raggiunto le mucche a piedi e predisposto il terreno per le operazioni di recupero, assistendo anche un veterinario che ha sedato temporaneamente gli animali per poterli recuperare in sicurezza. Le mucche, che durante la caduta non avevano subito particolari ferite, sono state delicatamente sollevate col mezzo aereo e sono state liberate nuovamente nei prati montani dopo circa due ore di intervento.