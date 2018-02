Amia, avanzata la richiesta di fermare il project financing sui rifiuti a Verona

I consiglieri comunali di Verona Mauro Bonato, Roberto Simeoni e Massimo Paci hanno illustrato i punti programmatici della mozione riguardante il project financing di Amia.

La nostra mozione vuole rivedere radicalmente i contenuti e le condizioni del progetto, ormai obsoleti e non più attuali - ha commentato Bonato - Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale di effettuare un nuovo studio di fattibilità più aggiornato, valutando con attenzione la possibilità di procedere con l'affidamento in house del servizio di rifiuti. La nostra è una battaglia per il bene della città e per la salvaguardia di un patrimonio in termini di efficienza ed operatività di tutti i veronesi. Per questo anche altri partiti hanno deciso di sposarla e di condividerla trasversalmente, firmando con convinzione la mozione: i consiglieri comunali Padovani e Banini del PD, Bertucco di Sinistra in Comune e Gennari del M5S. Oltre mille lavoratori e le rispettive famiglie stanno seguendo con estrema attenzione la delicata vicenda.