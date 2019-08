Festa in Rosso, gli organizzatori denunciano: «Motorino dato alle fiamme, un attacco vile»

«Vile e provocatorio attacco alla Festa in Rosso. Ieri sera (giovedì 29 agosto ndr) attorno a mezzanotte un motorino, parcheggiato fuori dalla festa, ma appoggiato al muro di cinta, è stato dato alle fiamme. Il pronto intervento della nostra squadra antincendio ha immediatamente spento il fuoco evitando la distruzione completa del motorino. È intervenuta la polizia scientifica che dopo i primi rilevamenti ha fatto rimuovere il mezzo con il carro attrezzi per tenerlo a disposizione di ulteriori accertamenti». Lo riferiscono all'interno di una nota ufficiale gli organizzatori della Festa in Rosso che si sta svolgendo durante queste serate estive presso l'area verde di fronte alle piscine Santini a Quinzano.

«A noi risulta chiara l'evidenza di un gesto ostile e che poteva avere conseguenze ben più gravi, - spiegano ancora gli organizzatori della Festa in Rosso - teso a colpire una manifestazione che si sta svolgendo con grande partecipazione e nella massima tranquillità e regolarità. Che fosse contro la festa appare palese, visto dove il fatto è avvenuto, tra l'altro proprio sotto un manifesto di pubblicità della stessa. Non abbiamo ulteriori elementi per essere più precisi nella denuncia, - si conclude la nota ufficiale di Prc del Veneto - né vogliamo aumentare la tensione già presente in città, però non possiamo non notare come tutti gli atti contrari, fino ad ora subiti, abbiano sempre avuto una matrice politica precisa propria della destra estrema e fascista della nostra città». Solidarietà nei confronti degli organizzatori è arrivata in queste ore da parte della sezione veronese del movimento politico Potere al Popolo.