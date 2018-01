Motor Bike Expo: le misure della Municipale per evitare i rallentamenti in zona

Prende il via giovedì 18 gennaio l’edizione 2018 di Motor Bike Expo, la fiera dedicata al mondo della motocicletta che chiuderà domenica 21 gennaio.

Visto il grande afflusso di visitatori degli anni passati, la Polizia municipale invita ad evitare la zona della fiera, dove potrebbero verificarsi rallentamenti. Dalla stazione ferroviaria di Verona porta Nuova è previsto un bus navetta ogni mezzora, dalle 8.30 alle 19. Sarà inoltre possibile utilizzare l'uscita pedonale della stazione in viale Piave.

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI - Si ricorda che sarà in vigore il divieto di sosta, con facoltà di rimozione, in viale dell'Industria (lato civici pari), via Silvestrini, via Roveggia (zone limitrofe ingresso G della Fiera), via Scopoli, lato della Fiera.

Nelle vie limitrofe sarà in vigore il provvedimento che obbliga i conducenti privi di permesso ad esporre il disco orario, per massimo un'ora di sosta.

PARCHEGGI - Per tutti i visitatori sarà messo a disposizione il parcheggio dello stadio, collegato al quartiere fieristico attraverso un bus navetta. Restano confermati i parcheggi della zona fiera: Multipiano, Re Teodorico, P3 Fiera di viale del Lavoro e viale del Commercio e P2 Fiera - ex mercato di viale dell’Agricoltura.

Moto e scooter potranno sostare gratuitamente in viale del Lavoro, a lato parcheggio P3 Fiera, fino alla colonnina ticket fronte ingresso Porta San Zeno. L'area di sosta riservata ai veicoli per il trasporto delle persone disabili sarà in viale dell'Agricoltura, sul marciapiede.