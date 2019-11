Mette in vendita la moto sul web, incassa l'anticipo e sparisce: denunciato

Sono stati i carabinieri di Vedelago (provincia di Treviso) a denunciare nei giorni scorsi un 21enne di Bussolengo, dopo aver portato alla luce l'ennesima presunta truffa online.

Il giovane, che come riferiscono i colleghi di TrevisoToday sarebbe un volto già noto alle forze dell'ordine per episodi di questo tipo, nel mese di ottobre aveva messo in vendita su un sito web una moto KTM 125, ma una volta ottenuto un bonifico bancario di 50 euro come anticipo, da un 56enne di Vedelago, si sarebbe reso irreperibile. A quest'ultimo non è rimasto dunque che rivolgersi ai militari, i quali hanno dato il via alle indagini per risalire al presunto truffatore.