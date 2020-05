Sgommando con la moto in Piazza Erbe, 20enne multato per 1.500 euro

È costata cara la bravata di un motociclista 20enne che venerdì notte, 22 maggio, era arrivato sgommando in Piazza Erbe intorno a mezzanotte.

La targa del motoveicolo era già inserita nella lista nera della polizia locale, grazie al sistema "Giano", per analoghe azioni segnalate dai residenti di Borgo Trento e delle Torricelle, i quali erano stati infastiditi dal rumore della marmitta della moto, risultata essere fuorilegge.

Il 20enne è stato fermato e identificato dalla polizia locale presente venerdi in Piazza Erbe. Il ragazzo è un cittadino albanese residente a Verona e a lui non era stato possibile notificare immediatamente i verbali. Erano necessari, infatti, ulterori accertamenti per alcune violazioni.

Il totale delle multe inflitte al motociclista ammonta a 1.496 euro. Il giovane è stato sanzionato per guida senza patente, in quanto guidava con una documento albanese di categoria A2 un motociclo per cui è invece richiesta una patente di categoria A. Inoltre, scatterà la sospensione della patente da 4 ad 8 mesi per aver usato un terminale di scarico non omologato, con relativo ritiro della carta di circolazione del veicolo che è di proprietà di una persona residente in Lombardia. Infine, un'ulteriore sanzione per aver causato rumori molesti con la sua condotta di guida.