LEGO, ultimi giorni per visitare a Verona l'esposizione da un milione di mattoncini

Ogni anno oltre 100 milioni di persone giocano con i LEGO, una passione che unisce bambini e adulti. A Verona è in scena una grande mostra di "mondi in miniatura", per decine di mq di esposizione: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, fino alla conquista dello spazio, in un futuro non molto lontano. Inoltre, uno specialissimo diorama dedicato proprio a Verona: una riproduzione di oltre 4 metri di Piazza delle Erbe, interamente costruita con i LEGO.

Ognuno di questi diorami è stato minuziosamente progettato e costruito per l’occasione da RomaBrick, costola dell’associazione nazionale di amanti LEGO. Un gruppo composto da collezionisti e appassionati che da oltre 10 anni intrattiene e stupisce attraverso opere realizzate interamente ed esclusivamente con le costruzioni LEGO, che si è avvalso della collaborazione dell’associazione Comunità LEGO Veneta per questa particolare occasione.

Promossa da AMO – Palazzo Forti, prodotta e organizzata da Arthemisia - società leader a livello nazionale per la produzione di mostre d’arte - in collaborazione con RomaBrick, la mostra è realizzata con oltre 1 milione di moduli LEGO e ogni mondo contiene elementi dinamici, sistemi di automazione e di illuminazione.

Ogni scenario contiene in sé moltissime storie legate all’ambientazione e i visitatori saranno invitati a scovare le decine di personaggi nascosti tra palazzi, vascelli, navicelle spaziali, castelli e antichi templi.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati e per le famiglie, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica. L’esposizione, che ha visto avvicendarsi decine di migliaia di spettatori, sarà visitabile fino a domenica 22 aprile.