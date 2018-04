"I Carabinieri nella grande guerra". La mostra apre il Raduno Nazionale

Con l’inaugurazione della mostra “I Carabinieri nella grande guerra” in Gran Guardia, hanno preso il via oggi, 19 aprile, gli eventi in programma a Verona per il XXIV Raduno Nazionale dei Carabinieri.

“L’apertura di questa mostra avvia simbolicamente i quattro giorni di appuntamenti di questo importante raduno – ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina –, un evento che siamo onorati di ospitare e che è motivo d’orgoglio per tutta la citta. Come Sindaco e come cittadino porgo il mio ringraziamento all’Arma che, con il suo impegno, contribuisce al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Impegno che i suoi membri, al termine dell’attività professionale, con i medesimi valori e lo stesso spirito, proseguono all’interno dell’Associazione nazionale Carabinieri”.

Insieme al sindaco erano presenti all’inaugurazione il Generale Corpo d’Armata - Presidente Associazione Nazionale Carabinieri Libero Lo Sardo, il Comandante IV Reggimento Carabinieri Veneto Colonnello Giovanni Mario Occhioni, il Comandante Legione Carabinieri Veneto Generale Giuseppe La Gala, il Colonnello Pietro Bianchi della Guardia di Finanza, il Comandante Colonnello Ettore Bramato del Comando Provinciale Carabinieri e il vicepresidente della Provincia Pino Caldana.

TRASPORTO PUBBLICO - Per la concomitanza con il Raduno dell'ANC, il servizio di bus navetta predisposto per il Mobility Day subirà alcune variazioni.

Nello specifico: il bus navetta N1 dal Park Fiera, fermerà in via Battisti- Piazza Cittadella, anziché piazza Bra, con frequenza ogni 5’ dalle 7 alle 20.30.

Il bus navetta N2 dal park Centro a piazza Bra, sarà attivo dalle 14 alle 19, ogni 10’.

Inoltre, percorso deviato per le linee urbane ed extraurbane in transito dal centro cittadino, da inizio servizio fino alle 14 circa e comunque fino al termine della manifestazione.