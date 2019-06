Se n'è andato Franco Zeffirelli, regista amico di Verona e dell'Arena

Ha riallestito la nuova «La Traviata» con cui si aprirà l'Arena Opera Festival di quest'anno, il 21 giugno, alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Purtroppo, però, Franco Zeffirelli non riuscirà a vedere la sua opera. Il regista toscano si è spento oggi, 15 giugno, a Roma all'età di 96 anni, al termine di una lunga malattia.

Quella di quest'anno è l'ultima fatica del maestro, nato a Firenze nel 1923 e legatissimo alla città di Verona. La sua lunga carriera è stata riassunta nel ricordo scritto dalla redazione di Today ed è piena di successi in campo cinematografico e teatrale. E tra le sue produzioni operistiche spiccano proprio quelle realizzate per l'anfiteatro veronese.

In tanti lo hanno omaggiato in questa triste giornata, da Dario Nardella, sindaco di quella Firenze dove Zeffirelli sarà sepolto, fino alla parlamentare veronese del Partito Democratico Alessia Rotta, che ha scritto: «Franco Zeffirelli è stato un amico di Verona e della nostra Arena. Tra i più capaci ad esaltare la lirica nell’anfiteatro così grande e complesso da far vivere sulle note delle opere liriche. Un’impresa che è riuscita grazie al suo genio di artista completo. Il suo patrimonio resta un’eredità dal valore incommensurabile per la nostra città che sono certa saprà ricordarlo non solo alla prima della stagione il prossimo 21 giugno».