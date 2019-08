Un uomo trovato morto da giorni all'interno della propria abitazione

A Cologna Veneta è stato trovato morto all'interno del suo appartamento un uomo di 51 anni. Lo riferisce l'edizione odierna del quotidiano L'Arena che riporta di come l'uomo non rispondesse da alcuni giorni al cellulare e non si vedesse più in giro da qualche tempo. I primi ad allarmarsi sarebbero stati gli zii che, preoccupati, sarebero entrati nell'abitazione per poi trovarlo riverso sul pavimento.

È presumibile che l'uomo fosse deceduto da alcuni giorni, essendo il cadavere in stato di decomposizione avanzata, complice verosimilmente anche il caldo di queste ore. Sulle cause del decesso al momento non vi è alcuna ufficialità, ma parrebbero essere naturali. Ad ogni modo, sul caso starebbbero indagando i carabinieri di Cologna.