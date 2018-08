Cronaca Grezzana / Via Asiago

Trauma da schiacciamento, incidente mortale sul lavoro a Grezzana

La tragedia è avvenuta in via Asiago. Sul posto il 118 con un'ambulanza e l'automedica, ma non c'è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri con lo Spisal e i vigili del fuoco