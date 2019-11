Colpito alla testa come in un'esecuzione: ucciso un uomo, via alle indagini

Episodio di sangue nella Bassa veronese nella tarda mattinata.

Intorno alle 12.45 un uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo alla testa ravvicinato nel parcheggio di un ristorante di Isola Rizza, in via Casalino, fuori dalla sua auto. Si tratterebbe di Ervin Karafili, un cittadino albanese di 34 anni residente nel comune, con alle spalle alcuni precedenti di droga. In suo soccorso si sono precipitati gli uomini del 118 con elisoccorso ed ambulanza, ma per lui non c'è stato niente da fare.

Sul posto si sono diretti i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per risalire agli autori dell'omicidio.