Ancora un dramma in campagna: un uomo muore schiacciato dal trattore

Ancora una tragedia nel mondo del lavoro agricolo.

Poco dopo le 16.30 di giovedì il personale del 118 è intervenuto in via Guastalla, a Sommacampagna, con un'ambulanza: un uomo infatti è rimasto schiacciato sotto un trattore, perdendo la vita.

Si tratta di un 82enne del paese, A.B., che, stando alle prime informazioni acquisite, sarebbe stato sbalzato giù dal mezzo agricolo in movimento, per venire poi schiacciato dalla ruota, mentre effettuava alcuni lavori dietro la propria abitazione. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sommacampagna e i tecnici Spisal di Verona, i quali si occuperanno della ricostruzione della dinamica.

