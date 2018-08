Imprenditoria veronese in lutto: all'età di 80 anni è morto Remigio Marchesini

È un giorno di lutto per l'imprenditoria veronese e non solo: all'età di 80 anni infatti, a causa di una malattia, è morto Remigio Marchesini.

Direttore commerciale del pastificio Avesani, specializzato nella produzione di gnocchi, polenta pronta e pasta fresca, in precedenza era arrivato ai vertici della Paf, prima di legare il proprio nome all'azienda di Bussolengo, spesso presente alle manifestazioni podistiche e ciclistiche.

Marchesini aveva ricevuto una laurea honoris causa in Economia e si era interessato anche al carnevale scaligero, oltre che al mondo dello sport.

Questo il pensiero a lui rivolto del consigliere comunale Alberto Bozza.

Apprendo la triste notizia della scomparsa di Remigio Marchesini.

L’uomo simbolo del Pastificio Avesani per tanti anni, con una grande passione per lo sport, in particolare il ciclismo ed il carnevale veronese.

Una vita infaticabile e una generosità d’altri tempi.

Sempre pronto a nuove sfide e sempre capace di suscitare simpatia e fiducia.

Con lui e la famiglia Avesani abbiamo regalato agli appassionati ciclisti Veronesi l’emozione di portare la Granfondo in Piazza Brà e ricordo ancora l’entusiasmo di Remigio, commuovente.

Saggio, professionale, instancabile e dal grande cuore.

Trasmetteva la sua genuina simpatia tramite il suo pronto e sincero sorriso.

Una grave perdita per Verona ed i Veronesi. Il pensiero va ad Agnese, alla famiglia e agli Avesani, mi stringo con affetto a tutti loro nel ricordo commosso dell’amico Remigio.

Anche la Fipav Verona, tramite il suo presidente Stefano Bianchini, si unisce al lutto per la scomparsa di Remigio Marchesini.