Motrice ferroviaria schiaccia un uomo al bivio Fenilone: morto nella notte

Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì a Verona.

Con una dinamica ora al vaglio della Polfer, intorno alle 2.15 in via Fenilon, nella zona del bivio Fenilone vicino a San Massimo, un uomo è rimasto schiacciato da una motrice ferroviaria, durante alcuni lavori di cantiere. Si trattava di un 60enne veronese, operaio di un impresa ferroviaria che si occupa di traffico merci: nonostante l'allerta lanciata ai soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Alla guida del locomotore si trovava invece un macchinista di circa 40 anni.

A lanciare l'allarme è stato un dirigente di movimento ferroviario, così su posto si è diretto il personale della Polizia ferroviaria, oltre a quello medico, che ha avvisato il pubblico ministero Schiaffino di quanto accaduto e che ora indaga sulle cause che hanno portato al drammatico incidente.