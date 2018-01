Freddo che uccide. Trovato il corpo di un uomo su una panchina di Verona

Sembra essere il grande freddo di questi giorni la causa della morte di un uomo trovato in piazza Pradaval, a Verona.

A lanciare l'allarme alla Polizia municipale è stato un passante, che ha scoperto il cadavere senza vita adagiato su una panchina. La persona, di un'età che si aggira tra i 50 e i 60 anni, dovrebbe essere un senzatetto al momento non ancora identificato.

Il magistrato, il dottor Ottaviano, ha disposto l'esame autoptico per stabilire con esattezza le cause della morte, presumibilmente riconducibili al freddo. Sul posto intoltre è intervenuta anche una Volante e la Polizia scientifica, che ha raccolto le impronte digitali dell'uomo al fine di scoprirne l'identità.