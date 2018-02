Viene trovato morto a Negrar, dopo essere stato travolto dalla propria auto

Sarebbe stato un incidente domestico a provocare la morte di un uomo di 51 anni in località Montecchio, nel comune di Negrar.

Poco prima delle 8 del mattino, l'elicottero del personale del 118 si è diretto nelle vicinanze di un'abitazione di via Masetto, dove un uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal suo stesso veicolo. A trovarlo è stata la moglie.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale e sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno sollevato l'auto sotto la quale l'uomo era rimasto intrappolato. Purtroppo però per lui non c'era più niente da fare.

Pare che l'uomo avesse messo in moto il mezzo e poi sia sceso. Non è però ancora chiaro come il fuoristrada sia scivolato, travolgendo il 51enne.