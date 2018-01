Sant'Anna d'Alfaedo. 47enne si ferisce con la motosega e muore dissanguato

Una tragedia si è consumata nella serata di domenica a Corrubbio di Sant'Anna d'Alfaedo, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente agricolo.

Marco Benedetti, questo il suo nome, è stato trovato in un campo vicino a casa dalla sorella, proccupata per non averlo visto rientrare. L'agricoltore stava probabilmente tagliando una pianta con la sega elettrica, quando si sarebbe procurato una profonda ferita alla gola: l'ipotesi più probabile è che l'attrezzo gli sia sfuggito di mano recidendo la giugulare e provocando il dissanguamento.

Quando la donna ha rinvenuto il corpo del 47enne ha subito allertato il 118, che poco dopo le 19 ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata, ma per lui era oramai troppo tardi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici Spisal, per compiere gli accertamenti del caso.