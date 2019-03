Brigate Rosse, si è spento a Verona il pentito Michele Galati

Prima brigatista e poi collaboratore di giustizia. Condannato per due omicidi e pentito determinante per l'arresto di una quarantina di militanti. Oggi, 9 marzo, è morto a Verona Michele Galati, ex esponente di spicco della colonna veneta "Cecilia Ludmann" delle Brigate Rosse, come riportato da Ansa.

Galati fu condannato per gli omicidi del direttore del petrolchimico di Porto Marghera Sergio Gori e del commissario della Digos di Venezia Alfredo Albanese, entrambi avvenuti nel 1980. Passò una decina d'anni in carcere, ma divenne collaboratore di giustizia nel 1982. È stato il primo ad indicare la scuola di lingue parigina Hyperion come una specie di centrale del terrorismo internazionale, capace di mediare anche il traffico clandestino di armi.