Colto da malore sul lavoro in hotel a Sirmione, morto 59enne veronese

Un 59enne veronese è deceduto ieri sera, 18 novembre, nell'albergo dove lavorava, a Sirmione (provincia di Brescia). A ritrovarlo, come riporta BresciaToday, sono stati i suoi colleghi, sul pavimento di un sottoscala dell'hotel Dogana. Lo hanno trovato poco prima delle 21.30, ma il malore risultato fatale dovrebbe aver colto il 59enne un'oretta prima. L'uomo però non ha avuto modo di chiedere aiuto e i colleghi non si sono insospettiti perché hanno pensato che fosse tornato a casa dopo il lavoro.

Quando i colleghi lo hanno trovato, hanno subito dato l'allarme. I soccorritori sono giunti con due ambulanze e un'automedica, ma la vita del veronese si era già spenta. Insieme ai sanitari, sul posto sono giunti anche i carabinieri di Desenzano.