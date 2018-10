Agricoltore muore schiacciato dal trattore: un'altra vittima in campagna

È salito a sette, nella serata di lunedì, il numero dei morti per incidente agricolo in questo 2018 nella provincia veronese. L'ultima vittima è Lino Fattori, classe 1932, che è rimasto schiacciato dal proprio trattore in località Pissolo di Sotto, nel comune di Cazzano di Tramigna.

L'allarme è scattato intorno alle 19, quando la figlia è andata a cercarlo dopo essersi preoccupata nel non vederlo rientrare. Il padre si era recato come al solito sulla collina, dove coltivava un po' d'uva e teneva alcuni animali da cortile, ma percorrendo la stradina resa più insidiosa dalla pioggia, qualcosa deve essere andato storto: la donna infatti ha trovato il mezzo ribaltato, con sotto l'86enne. Su posto sono arrivati così i vigili del fuoco con 2 mezzi, un'ambulanza del 118, i carabinieri e i tecnici Spisal.

Le operazioni di soccorso hanno preso immediatamente il via, tra le varie difficoltà dovute alla conformazione del territorio, ma per Lino però non c'è stato niente da fare ed è morto pecorrendo la stessa fatta per anni ogni giorno.