Ancora un morto sul lavoro: travolto da un mezzo, 37enne perde la vita

Quella del 21 giugno è diventata una giornata drammatica per gli infortuni mortali sul lavoro: dopo quello avvenuto in tarda mattinata nella zona di Poiano, un altro si è verificato a Minerbe.

Stando alle prime informazioni acquisite, un uomo di 37 anni di origini romene, residente nel rodigno, stava svolgendo una mansione per un'azienda situata in via Anson, quando sarebbe stato travolto da un mezzo in movimento intorno alle 16. Sul posto si sono precipitati l'ambulanza e l'elicottero del 118, ma per lo sfortunato operaio non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con una squadra ed i carabinieri.