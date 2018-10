Cronaca Borgo Venezia / Via Montorio

Infortunio mortale in una cava di Montorio. Uomo di 52 anni perde la vita

I sanitari del 118 di Verona, giunti con l'automedica e l'ambulanza non hanno potuto fare molto per salvarlo. L'uomo è rimasto schiacciato da un braccio meccanico utilizzato per il sollevamento dei materiali