Era caduto dal tetto del suo capannone. 48enne deceduto in ospedale

Un infortunio sul lavoro che purtroppo è diventato mortale. È infatti deceduto Andrea Rama, il veronese di 48 anni ricoverato in codice rosso lo scorso 22 agosto all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo, residente a Colognola ai Colli, stava lavorando sul tetto del capannone della sua azienda a Montecchia di Crosara ed è caduto per il cedimento di un lucernario. Per circa due settimane è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del Polo Confortini, ma purtroppo non è riuscito a riprendersi dalle gravi ferite riportate nella caduta da un'altezza di dieci metri, come riportato da TgVerona.