Si è spento a 89 anni Giuseppe Brugnoli, lutto nel giornalismo veronese

Era nato a Verona il 28 giugno 1930, era iscritto all'Ordine dei giornalisti dall'1 dicembre 1953 ed è deceduto oggi, 14 dicembre, Giuseppe Brugnoli.

Laureato in lettere all'università di Padova, collaboratore di Verona Fedele dal '48, la carriera da giornalista di Giuseppe Brugnoli comincia al Giornale di Vicenza, quotidiano che arriverà anche a dirigere dal 1975, dopo aver lavorato anche a L'Arena. Dal 1982 al 1993 è stato poi direttore del quotidiano veronese e successivamente ha diretto anche La Cronaca.

Come giornalista è stato insignito del Premio alla carriera dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e aveva anche ricevuto la pergamena per i 60 anni di iscrizione all'Ordine.

Nelle elezioni comunali di Verona del 1998, Brugnoli si candidò guidando una coalizione di centrosinistra e ottenne il 30,5% delle preferenze, arrivando secondo dietro a Michela Sironi, che poi vinse al ballottaggio.

Giuseppe Brugnoli lascia una moglie e quattro figli. Ai familiari, le condoglianze anche della nostra Redazione.