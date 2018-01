Senzatetto al freddo in città, Sperotto lancia l'appello al sindaco: "È ora d'intervenire"

«In relazione a richieste circa situazioni di ricoveri per ipotermia di pazienti senza tetto, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica quanto segue:

1) Nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 non è stato registrato un aumento di ricoveri di pazienti senza tetto presso gli Ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma rispetto agli anni precedenti.

2) Nel sopracitato periodo sono stati trattati 7 pazienti senza tetto, alcuni dei quali più volte, con accessi ripetuti in PS.

3) Non si sono registrati decessi relativamente a pazienti senza tetto in ambito ospedaliero. L’unico decesso transitato presso l’Ospedale di Borgo Trento è il paziente deceduto in città - di cui è stata data recente notizia dalla stampa - e che più volte è stato ricoverato, curato e più volte si è allontanato spontaneamente.

4) Dei 7 pazienti sopracitati, uno di nazionalità non italiana, è stato ricoverato presso il PS di Borgo Trento, per grave ipotermia e successivamente trasferito in rianimazione. Dopo il periodo in rianimazione il paziente è stato trasferito in pneumologia per la cura di polmonite e infine dimesso in data 19 gennaio 2018 con l’indicazione di essere rivisto in data 23 gennaio per ulteriori controlli.

Quanto sopra a precisazione di precedenti comunicazioni evidenziando che nella norma i casi di ricovero di pazienti senza tetto vengono comunicati, tramite le assistenti sociali dell’Azienda, ai servizi sociali del Comune.