Tragica caduta sul Monte Baldo: perde la vita un escursionista di 31 anni

È stato trovato senza vita la notte della vigilia, il corpo di un giovane escursionista che non era rientrato dopo un'uscita sul Monte Baldo.

La mezzanotte era passata da circa un quarto d'ora, quando il 118 ha avvisato il Soccorso Alpino che E.V., 31enne di Peschiera del Garda, dopo essere partito alle 14.30 da Novezzina per risalire il Vallone Osanna fino al Rifugio Telegrafo, da dove aveva mandato l'ultimo messaggio agli amici, non aveva più dato sue notizie. Verso le 22, dopo averlo atteso invano mentre il cellulare del figlio suonava libero o entrava in funzione la segreteria, il padre preoccupato si è portato sul posto ritrovando la macchina e si è incamminato lungo la salita, così anche gli amici del giovane, che avevano dato l'allarme, sono arrivati a Novezzina.

Raggiunto il punto di partenza dell'itinerario del 31enne, una decina di soccorritori assieme ai Vigili del fuoco si sono divisi in tre squadre: una è salita al centro del vallone, una in un canale parallelo, la terza lungo il sentiero sulla destra. Una quarta squadra invece ha battuto un altro possibile itinerario di discesa. Intorno alle 3 di notte purtroppo, la squadra che stava battendo la part centrale ha avvistato il corpo dell'escursionista, scivolato, pur indossando i ramponi, 500 metri più sopra, poco sotto la cresta che scollina poi verso il Rifugio posto sul versante lago. Ottenuto il nulla osta per la rimozione dalla magistratura, la salma ricomposta e imbarellata, è stata calata nel canale fino a intercettare il sentiero, per poi essere trasportata a spalla a valle, nel frattempo una squadra ha raggiunto il padre del ragazzo e lo ha riaccompagnato alla macchina.

La barella è stata quindi caricata sui mezzi fuoristrada andati incontro ai soccorritori a piedi e, alle 7 circa, è stata affidata al carro funebre.