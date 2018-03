Tragedia nel calcio, è morto Davide Astori. Rinviate tutte le partite di serie A

Mondo del calcio sconvolto per la tragedia avvenuta oggi, 4 marzo, a Udine. Nell'albergo dove alloggiava la Fiorentina, impegnata nella trasferta contro l'Udinese, è stato trovato il corpo senza vita di Davide Astori, 31enne capitano della squadra viola e difensore anche della Nazionale. È deceduto nella notte, durante il sonno, probabilmente per un arresto cardiaco.

Il dolore ha reso impossibile lo scendere in campo non solo per i giocatori della Fiorentina ma anche per tutti quelli della Serie A, che quindi oggi si ferma. È stato Giovanni Malagò a decidere di rinviare tutte le partite della 27esima giornata di campionato. Non si giocherrano quindi gli scontri salvezza tra Benevento ed Hellas Verona e tra Chievo Verona e Sassuolo. Tutti i club si sono uniti al cordoglio della famiglia e della Fiorentina.