Cade dalla parete di roccia di Ceredo, appassionato muore sul posto

I sanitari del 118 sono intervenuti anche con l'elicottero per arrivare più in fretta, ma non c'è stato nulla da fare. Un appassionato di arrampicata è deceduto questa mattina, 8 febbraio, cadendo dalla parete di roccia di Ceredo, a Sant'Anna d'Alfaedo.

Secondo le prime informazioni diffuse dal 118, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 sulla falesia nord e la vittima è morta sul posto.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.