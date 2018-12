Morto il giornalista colpito a Strasburgo: si era laureato a Verona

Non ce l'ha fatta Antonio Megalizzi, il giornalista 28enne originario di Trento rimasto gravemente ferito nell'attentato di Strasburgo avvenuto nella serata di martedì 11 dicembre.

Megalizzi si era laureato all'università di Verona in Scienze della Comunicazione e, come riporta TrentoToday, era ricoverato in ospedale da quella tragica notte, quando un proiettile sparato da Cherif Chekatt lo ha colpito alla base del cranio: un punto delicatissimo, che ha portato i medici a giudicarlo inoperabile.

Il 28enne si trovava nella città francese per seguire l'assemblea dell'Europarlamento per conto di Europhonica.