Cade dal trattore e finisce sotto il carro che traina: morto un 60enne

Un agricoltore residente nel Veronese è morto nel pomeriggio di lunedì nelle campagne vicentine, allungando così la liste delle vittime di incidenti agricoli.

Erano circa le 15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in un vigneto di Via Lore, nel comune di Lonigo, per soccorrere un uomo caduto dal trattore e poi finito sotto il carro che trainava: si trattava di Paolo Provoli, 60enne di San Bonifacio che è deceduto sul posto.

Inutile l'arrivo del personale medico del Suem 118, che ha potuto solamente constatare il decesso dell'uomo, il quale era al lavoro nelle vigne della moglie. A dare l’allarme è stata una delle figlie: il padre avrebbe colpito inavvertitamente un cavo in acciaio collocato all'estremità di due filari, finendo a terra, mentre il trattore sarebbe finito contro un ostacolo fisso, con le ruote che continuavano a girare, al punto da scavare un solco nella terra fino ad arrivare agli assi del mezzo. Sul posto sono arrivati anche i pompieri del distaccamento locale, che dopo aver raggiunto la vigna, hanno estratto l’uomo da sotto il carro utilizzando dei cuscini sollevatori ad aria.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dello Spisal di Arzignano e dei carabinieri.