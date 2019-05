Colpito dal braccio meccanico di un trattore, 50enne muore a Zimella

Un 50enne è morto questo pomeriggio, 16 maggio, dopo le 16 in un'azienda agricola di via San Martino a Bonaldo, una località di Zimella. L'uomo sarebbe stato colpito dal braccio meccanico di un trattore e il colpo non gli avrebbe lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118, giunti con l'elicottero e con un'ambulanza. Assieme ai sanitari, hanno raggiunto l'azienda agricola anche i carabinieri per far luce su questo infortunio mortale.